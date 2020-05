-

Yann Ehrlacher sarà il pilota di Lynk & Co al volante della 03 TCR della casalinga Geely Group Motorsport a Ningbo, in occasione dell'evento di stasera di Esports WTCR.

Il francese, in attesa di cominciare dal vivo il WTCR − FIA World Touring Car Cup, si destreggia online.



“La versione di RaceRoom della Lynk & Co 03 TCR è molto bella e assomiglia tantissimo a quella reale, a volte fatico a capire che sono a casa e non in macchina! Come bilanciamento, la sento bene in frenata e nei curvoni va in sovrasterzo come dal vero. Nelle parti ad alta velocità si lotta molto con lo sterzo. Le Simracing sono un modo per tenermi allenato in vista del 2020".



Ehrlacher sarà sulla griglia di Esports WTCR Beat the Drivers dalle 19;30 di oggi.

WTCR La settimana del WTCR DA 5 ORE

The post #RaceAtHome: Ehrlacher portacolori di Lynk & Co “in casa” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Tom Coronel DA 17 ORE