RaceAtHome: Girolami festeggia un’altra vittoria all’Hungaroring

Néstor Girolami è riuscito a vincere ancora all'Hungaroring in occasione della tappa di Pre-Stagione di Esports WTCR Championship ieri sera.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha preceduto Attila Tassi conquistando il primo successo nella serie virtuale, dopo che lo scorso anno si era imposto dal vivo sulla pista magiara.



“E’ stato incredibile! Mi ha ricordato l’ultima gara di Budapest dell’anno scorso, con tante azioni - ha detto l'argentino della Honda - Non avevamo il passo per la pole, per cui ho cercato di chiudere fra l’ottavo e il decimo posto per essere davanti dopo. E’ stata una bella gara, con Yann una battaglia pulita, mentre con Azcona c’è stato un contatto, ma va bene. Anche l’ultimo giro con Attila è stato duro”.

