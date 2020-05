RaceAtHome: l’incidente con Guerrieri costa delle penalità in Esports WTCR

-

Gianmarco Fiduci e Tim Heinemann sono stati puniti per le collisioni con Esteban Guerrieri durante l'evento di Esports WTCR allo Slovakia Ring.

L'argentino vice campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup era in corsa per il terzo posto di Gara 2 con la sua Honda Civic Type R TCR, ma i contatti alla curva 8 nel corso del giro 11 hanno fatto scivolare il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nelle retrovie.



Fiduci ed Heinemann hanno quindi pagato 3 punti di penalità, come recita la nota dei giudici.



“Guerrieri stava difendendo la posizione alla curva 7 e ha frenato all'interno della curva 8. Heinemann è arrivato lungo, ma è stato a sua volta colpito da Fiduci. Quest'ultima aveva preso la tamponata da Kuba Brzezinski, ma perché gli aveva tagliato la strada. Alla fine chi ci ha rimesso è stato Guerrieri”.

