RaceAtHome: Michelisz e una sfida diversa con Esports WTCR

Norbert Michelisz, che ha vinto il WTCR − FIA World Touring Car Cup dopo che 10 anni fa giocava coi videogame, ha ammesso di essere più in difficoltà con le gare virtuali oggi rispetto a quelle vere.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è andato a punti in Esports WTCR allo Slovakia Ring, ma parlando con Martin Haven in WTCR Fast Talk presented by Goodyear, ha rivelato i propri grattacapi.



"Ammetto che è stato frustrante beccarsi un secondo al giro da questi piloti virtuali di nuova generazione! Roba che ti fa venire quasi voglia di lanciare il volante dalla finestra! Non ho avuto molto tempo per allenarmi, ma anche voglia, perché alla fine io vengo dai videogiochi e so come funziona. Non è una scusa, però quando corri vuoi sempre vincere ed essere così indietro mi ha colpito".



"Ma alla fine è solo questione di allenamento, quindi spero di migliorare! 15 anni fa non era così sofisticato il mondo delle corse online, oggi anche i più giovani possono capire velocemente come funzionano le macchine da corsa. Ai miei tempi il volante era basico e imparavi più con gli occhi nel vedere le piste e le traiettorie, oggi si possono analizzare i dati e vedere com'è la preparazione che si può avere dal vivo".



Le gare di Ningbo di Esports WTCR Beat the Drivers partiranno alle 19;30. Ecco i link per la diretta.



https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.youtube.com/watch?v=jxB_pDMEtvc

