RaceAtHome: Re Michelisz centra la prima vittoria della Pre-Stagione di Esports WTCR

Norbert Michelisz torna in corsa per il titolo della Pre-Stagione di Esports WTCR grazie al primo successo ottenuto al Ningbo International Speedpark con un bel sorpasso su Aurélien Comte.

Yann Ehrlacher ha centrato la DHL Pole Position e vinto per la seconda volta nell'anno Gara con la Lynk & Co della Cyan Racing, mentre l'ungherese si è imposto nella seconda gara andata in onda su Eurosport e altri canali del mondo.



Comte era stato al comando nella griglia invertita, ma il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha pian piano rimontato andando a vincere, con la Hyundai i30 N TCR del suo compagno Mat'o Homola terza.



Dopo il terzo tempo firmato nella caccia alla Superpole, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) conclude secondo, seguito dalla CUPRA di Mikel Azcona nella prima corsa.



Michelisz in Gara 1 ha terminato settimo e ora è a -6 in classifica dal nuovo leader Ehrlahcer, in attesa del doppio confronto di Macao del 12 luglio. Esteban Guerrieri, che a Ningbo si era presentato primo, scivola terzo a -8 dopo che le gare cinesi gli hanno portato solamente un 4° e un 8° posto.



Dalle ore 9;00 di lunedì saranno visibili le repliche sui social media del WTCR.



I RISULTATI



GARA 1:

1 Yann Ehrlacher - Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

2 Néstor Girolami - ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona - CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

DHL Pole: Yann Ehrlacher - Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

Giro più veloce: Yann Ehrlacher - Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR



GARA 2:

1 Norbert Michelisz - BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

2 Aurélien Comte - DG Sport Compéticion Peugeot 308TCR

3 Mato Homola - BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

DHL Pole: Aurélien Comte - DG Sport Compéticion Peugeot 308TCR

Giro più veloce: Esteban Guerrieri - ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



GLI HIGHLIGHTS



GARA 1:

Giro 1: Ehrlacher parte benissimo dalla DHL Pole Position, cosa che invece non fa Tassi, che scivola da quarto a sesto. L'ungherese supera poi Homola, così come Langeveld.

Giro 2: Azcona è secondo e resta in scia ad Ehrlacher. Girolami terzo con dietro Guerrieri. Langeveld pressa Tassi e i due si toccano alla curva 3 con quest'ultimo che per poco non si gira finendo nell'erba e mantenendo la posizione. Poco dopo recupera anche nei confronti di Guerrieri.

Giro 3: i primi 3 sono vicinissimi, Girolami si avvicina ad Azcona ed Ehrlacher ne approfitta per guadagnare. Lo spagnolo va largo all'ultima curva e l'argentino tenta di beffarlo.

Giro 4: Ehrlacher scappa via, Girolami vede negli specchietti Guerrieri e Tassi, per cui ci riprova con Azcona alla curva 15.

Giro 5: Guerrieri supera Azcona alla 9, ma lo spagnolo gli risponde alla 10.

Giro 6: il tempo scade, Guerrieri di nuovo su Azcona alla 9, ma l'uscita non è buona e Tassi lo passa, per poi cedergli nuovamente la posizione. Langeveld alla fine beffa l'ungherese.



GARA 2:

Giro 1: Comte e Boldizs partono dalla prima fila, Homola finisce nell'erba per un contatto e poi perde ulteriore terreno dopo una toccata con Azcona tra la 7 e la 9. Ehrlacher tocca Guerrieri in frenata e lo manda nella via di fuga, dove finisce anche Björk. Tassi supera Langeveld e Guerrieri all'esterno della curva 10 con una gran mossa. Michelisz supera Boldizs ed è secondo, imitato poco dopo da Homola alla 15.

Giro 2: Tassi passa Azcona alla 5 e il pilota Cupra viene incalzato anche da Langeveld e Guerrieri alla 8. Guerrieri ci prova alla 9 all'esterno di Langeveld e riesce a conquistare il sesto posto. Intanto Girolami passa Ceccon ed è nono.

Giro 3: Björk supera Ceccon. Girolami rallenta, Björk a caccia di Azcona.

Giro 4: Michelisz passa al comando superando Comte all'interno della curva 15.

Giro 5: Tassi pressa Homola, che a sua volta è in scia a Comte. Michelisz ne approfitta per fuggire via. Tassi assalta Homola alla 9.

Giro 6: Comte beneficia della bagarre tra Tassi e Homola per scappare. Tassi alla 9 si mette dietro lo slovacco, che però gli risponde poco dopo.

Giro 7: Ehrlacher supera Guerrieri alla 9. Azcona nell'ultimo giro insidia l'argentino.



LE PAROLE DEI VINCITORI



Yann Ehrlacher (Gara 1): “E' stata una buona gara, sono partito bene poi però ho cominciato a soffrire perdendo molto in frenata. Mikel si è rifatto sotto e ha cominciato a lottare con Bebu ed Esteban, quindi sono riuscito a scappare via e a rimanere primo fino alla fine".



Norbert Michelisz (Gara 2): “Era una gara molto importante che sentivo parecchio. E' una delle piste online che mi divertono di più. In Gara 1 non avevo lo stesso passo degli altri, ma sapevo che in Gara 2 avrei potuto lottare per il podio. Sono molto contento e non vedo l'ora di affrontare il prossimo round".



CLASSIFICHE DI GARA



GARA 1 (12 minuti, 7 giri):

1 Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 12m29.639s

2 Néstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +2.556s

3 Mikel Azcona (ESP), CUPRA Racing, CUPRA Leon Competición +3.710s

4 Esteban Guerrieri (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +5.083s

5 Niels Langeveld (NLD), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS +5.964s

6 Attila Tassi (HUN), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +6.043s

7 Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR +7.820s

8 Aurélien Comte (FRA), DG Sport Compétition Peugeot 308TCR +8.898s

9 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición +10.435s

10 Mato Homola (SVK), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR +12.156s



GARA 2 (12 minuti, 7 giri):

1 Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR, 12m36.261s

2 Aurélien Comte (FRA), DG Sport Compétition Peugeot 308TCR +0.617s

3 Mato Homola (SVK), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR +2.072

4 Attila Tassi (HUN), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +2.136s

5 Niels Langeveld (NLD), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS +2.790s

6 Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +2.936s

7 Mikel Azcona (ESP), CUPRA Racing, CUPRA Leon Competición +4.649s

8 Esteban Guerrieri (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +4.756s

9 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición +4.918s

10 Néstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +9.659s



CLASSIFICHE PROVVISORIE: ROUND 8 di 12



1 Yann Ehrlacher (Francia), Cyan Racing Lynk & Co, 129 points

2 Norbert Michelisz (Ungheria), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 123

3 Esteban Guerrieri (Argentina), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 12

4 Mato Homola (Slovacchia), BRC Racing Team, 117

5 Attila Tassi (Ungheria), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 108

6 Mikel Azcona (Spagna), CUPRA Racing, 108

7 Néstor Girolami (Argentina), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 92

8 Niels Langeveld (Olanda), Comtoyou Team Audi Sport, 87

9 Bence Boldizs (Ungheria), Zengő Motorsport, 69

10 Aurélien Comte (Francia), DG Sport Compétition, 44



PROSSIMO APPUNTAMENTO

La Pre-Stagione di Esports WTCR Championship fa tappa sul virtuale Circuito da Guia di Macao il 12 luglio e andrà in onda su Eurosport alle 23;00.



REPLICA

