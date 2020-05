RaceAtHome: sofferenza per Tassi in Esports WTCR

-

Attila Tassi ha avuto problemi di connesione internet e ha dovuto terminare anzitempo il round di Ningbo di Esports WTCR.

Nelle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup del 2019, il pilota della Honda aveva terminato sesto con la Civic Type R TCR della KCMG in Cina e ieri sera voleva essere protagonista anche in quelle virtuali.



I guai di connesione erano già apparsi allo Slovakia Ring e il 20enne voleva rifarsi a Ningbo, dove aveva realizzato il 22° crono nelle pre-qualifiche risultando dietro ad Esteban Guerrieri tra i veri concorrenti del WTCR. A mezzora dal via, ancora una volta niente rete disponibile in casa Tassi, dunque rinuncia forzata al round.



“Ancora una volta sono stato sfortunato, era la prima volta che ero riuscito ad allenarmi bene in precedenza e ovviamente i risultati delle pre-qualifiche sarebbero potuti migliorare moltissimo - racconta il magiaro - Purtroppo mezzora prima del via il mio internet ha smesso di andare bene e non potevo collegarmi col gioco. Altri funzionavano, il mio no. Sono molto dispiaciuto perché avrei potuto fare bene dopo due settimane di lavoro, ma niente da fare".



Tassi non è stato l'unico pilota Honda ad avere problemi del genere, dato che anche Néstor Girolami ha dovuto mollare dopo Gara 1. Un peccato per il ragazzo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che si era qualificato 23°.



“E' stato molto frustrante perché non potevo fare nulla - spiega l'argentino - Qui in Argentina sono in mezzo al nulla e non c'è la rete ideale per le sim racing. Ho provato a fare del mio meglio tra prove e qualifiche, ma mi hanno rimosso dal server dopo solo un giro, nel quale ero davanti ad altri due o tre piloti del WTCR".

