RaceAtHome: terza vittoria per Baldi in Esports WTCR dopo una grande battaglia con Guerrieri

Gergo Baldi ha conquistato la terza vittoria in Esports WTCR dopo una grandissima lotta con Esteban Guerrieri, vero pilota del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il portacolori della M1RA Esports, Campione in carica di Esports WTCR, è considerato uno dei migliori giocatori online e con la Hyundai i30 N TCR coi colori di Gabriele Tarquini è riuscito a soffiare il successo in Gara 2 a Ningbo a poche curve dal termine, con una mossa controversa.



“Purtroppo non eravamo veloci, ma nel finale siamo riusciti a vincere dopo una grande lotta con Esteban Guerrieri”, ha commentato l'ungherese.



In Gara 1 Moritz Löhner si è imposto e ora si trova a 4 punti da Baldi in classifica quando manca solamente il round di Sepang.



“E' un campionato molto tirato e bisognerà dare il massimo, non vedo l'ora di affrontare le prossime gare!", ha detto Löhner



Qui potete trovare la replica delle gare



https://www.youtube.com/watch?v=jxB_pDMEtvc

