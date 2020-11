Con l'aiuto di ADAC Nordrhein, l'organizzatore della WTCR Race of Germany di settembre al Nürburgring Nordschleife, il promotore del WTCR Eurosport Events ha identificato l'ospedale Maria-Hilf nella città di Daun come il degno beneficiario della significativa donazione, che sarà utilizzata per l'acquisto di un nuovo sistema PiCCO (Pulse Contour Cardiac Output).



François Ribeiro, responsabile di Eurosport Events, ha dichiarato: "Come abbiamo già detto in precedenza, non c'è tempo da perdere nella lotta contro il COVID-19 e siamo molto lieti di poter fare questa importante donazione all'ospedale Maria-Hilf della comunità vicino al Nürburgring Nordschleife. È stato importante tornare a correre con uno scopo chiaro, e sforzi come questo ne sono l'esempio perfetto. Presto annunceremo gli ospedali in Slovacchia e in Ungheria che riceveranno la prossima importante donazione di #RaceToCare nella lotta contro il COVID-19".



Al servizio della comunità vicino al Nürburgring Nordschleife

L'ospedale Maria-Hilf nella città di Daun serve una comunità che vive vicino al Nürburgring Nordschleife, sede della WTCR Race of Germany. Ogni anno più di 10.000 pazienti ricoverati e 25.000 pazienti ambulatoriali vengono assistiti presso la struttura, che dal 2020 lavora anche a stretto contatto con il Centro Medico del Nürburgring, fornendo cure intensive a chiunque subisca gravi lesioni in pista. Il Maria-Hilf Hospital è un importante datore di lavoro della regione con più di 600 membri del personale che lavorano nella struttura, dove vengono messe a disposizione diverse stanze per il trattamento di pazienti affetti da grave infezione da COVID-19".



#RaceToCare

Il promoter Eurosport Events vuole sostenere la campagna FIA #PurposeDriven donando €1 per ogni km percorso dai piloti del WTCR nel 2020. Tutti i concorrenti, team e addetti ai lavori sono invitati a dare il loro contributo per raggiungere l'obiettivo di raccogliere €100,000 entro fine stagione. Per maggiori informazioni:https://www.fiawtcr.com/race-to-care/. Per informazioni su #PurposeDriven:https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement