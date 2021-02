Nathanaël Berthon e Frédéric Vervisch rappresentano i Quattro Anelli con la Comtoyou Racing, che schiera le loro nuovissime Audi RS 3 LMS.



I due conoscono bene la vettura già dalla prima generazione, essendo stati compagni di squadra nel WTCR proprio con la Comtoyou nel 2018, quando il belga vinse la WTCR Race of Macau, mentre l'anno successivo si impose in Slovacchia.



Berthon è invece tornato nel WTCR l’anno scorso vincendo in Slovacchia e disputando un’ottima stagione.



“Vervisch tecnicamente è molto bravo e affidabile. Questo era perfetto come collaudatore. Assieme a lui ci sarà un nuovo arrivato, Nathanaël Berthon, che ha già dimostrato ottime qualità in varie categorie”, ha detto Chris Reinke, Capo di Audi Sport customer racing.



Nathanaël Berthon



Vittorie: 1

DHL Pole Positions: 3

Giri veloci: 2

Gare: 46

Punti: 227



Frédéric Vervisch



Vittorie: 2

DHL Pole Positions: 1

Giri veloci: 6

Gare: 60

Punti: 422