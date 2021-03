François Ribeiro, capo di Eurosport Events, promotore del WTCR - FIA World Touring Car Cup, ha reso omaggio a Sabine Schmitz dopo la sua triste scomparsa.

La 51enne è stata la prima donna ad andare a punti nell'era moderna del FIA World Touring Car Championship in quattro gare sul Nürburgring Nordschleife al volante della Chevrolet della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con cui terminò 10a nel 2015 e 11a nel 2016.



"È stata una gioia accogliere Sabine nella famiglia del FIA WTCC per le nostre gare al Nürburgring Nordschleife nel 2015 e 2016. Anche se conosceva la pista molto, molto bene, la macchina e la categoria erano completamente nuove per lei. Ma ha mostrato un vero spirito combattivo e un vero talento andando a punti in entrambi gli eventi, è stata la prima donna a farlo nella storia moderna del FIA WTCC e sulla pista più difficile del mondo. Fuori dalla pista era coinvolgente, entusiasta ed estremamente amichevole. È stato un privilegio averla conosciuta, anche se per poco tempo, e tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e agli amici".



Nella foto: Ribeiro e la Schmitz al Nürburgring il 14 maggio 2015, in occasione del 46° compleanno della ragazza.

