Gabriele Tarquini torna all'Estoril per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup di questo weekend.

Il pilota della Hyundi corse in Portogallo con la F1 in passatO: per tre volte non si qualificò, mentre la quarto - nel 1988 - chiuse 26° nelle prove con la Coloni-Ford terminando 11° in gara.



“Sebbene Estoril sia una new entry nel calendario WTCR, personalmente ci ho corso parecchi anni fa in serie differenti, anche se dai miei tempi in Formula 1 la pista è cambiata! Mi piace, è un tracciato vecchio stile con cordoli profondi e curve veloci. È un vero peccato non poter tornare a Vila Real anche quest’anno, un posto di cui conservo molti bei ricordi, ma sono comunque molto contento di tornare in Portogallo. Spero che la vettura confermi il potenziale dimostrato al Nürburgring Nordschleife e di finire in posizioni di podio questo fine settimana”, ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, che guiderà la nuova Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.

