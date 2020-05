Ricordi di Macao: la doppietta di Muller cancella la precedente delusione

-

Yvan Muller ha un rapporto di amore-odio con Macao. Nel 2008 vinse il suo primo titolo nel FIA World Touring Car Championship, mentre 12 mesi prima lo aveva perso per un problema tecnico.

Anche Gabriele Tarquini (2009) e Rob Huff (2012) riuscirono ad avere la meglio di lui, con l'abruzzese che si laureò Campione ancora nel 2018.



Il pilota della Cyan Racing ha però avuto modo di festeggiare nuovamente a Guia con la Lynk & Co 03 TCR per due volte nel 2019, quando ha conquistato pole e vittoria di Gara 1 e bissando il successo in Gara 3, presentandosi in Malesia in lotta per il titolo.



Muller in gara 1 ha preceduto Norbert Michelisz, rimanendo al via davanti al rivale, che poi lo ha insidiato per tutta la gara, mentre terzo si piazza nel finale Kevin Ceccon (Team Mulsanne – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR) beneficiando del sacrificio da parte di Andy Priaulx, fattosi da parte per consentire al collega Lynk & Co, Thed Björk, di prendere più punti in campionato.



“Fantastico – ha detto Muller dopo la terza vittoria stagionale – Ritirandomi nel 2016 non pensavo di tornare qui, ma ora è una vittoria più bella grazie ad un grande lavoro di squadra. Grazie ai miei compagni che mi hanno dato modo di spingere sempre di più”.



Al via Priaulx ed Yann Ehrlacher si erano messi davanti a Ceccon, con Björk a scivolare settimo dietro a Rob Huff. Lo svedese ha poi guadagnato una posizione grazie al rallentamento apposito di Ehrlacher, che ha lasciato strada anche a Ceccon ed Huff.



DOpo Gara 2 ha invece commentato: “Sono partito in modo fantastico, era cruciale. Sapevo che se volevo vincere dovevo superare subito Guerrieri e Ceccon, poi Yann e Thed mi hanno aiutato".



