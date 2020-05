Ricordi di Ningbo: fra curiosità e litigi

-

Il Ningbo International Speedpark ha ospitato la sua prima WTCR Race of China nel 2018, bissando poi l'appuntamento nel 2019. Ecco cosa è accaduto in questi due anni.

YMR sugli scudi: due vittorie per Thed Björk ed una per Yvan Muller sono state il dominio YMR del 2018.



Bennani torna in azione: dopo il bruttissimo incidente di Vila Real, il marocchino torna in azione competitivo.



Dupont a punti: primo podio per il belga della Comtoyou Racing nel 2018.



Scheider cresce: prima uscita per il Bi-Campione DTM con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Il duro lavoro paga: sesto tempo per Zsolt Szabó in qualifica per Gara 1.



Altro botto per Monteiro: tamponato da Mehdi Bennani, Tiago finisce violentemente contro il muro dei box, fortunatamente uscendo illeso.



Grande PWR: Mikel Azcona chiude terzo in Gara 1 e Daniel Haglöf si aggiudica il TAG Heuer Best Lap Trophy dell'edizione 2019.



Priaulx in palla: Andy Priaulx si era trovato in testa per la prima volta con la sua Lynk & Co 03 TCR, ma una foratura e una collisione con Norbert Michelisz lo hanno messo K.O.



Michelisz brilla: l'ungherese vince Gara 2 e supera Esteban Guerrieri in classifica.



Amici-nemici: Yvan Muller e Gabriele Tarquini dopo Gara 3 non se le sono mandate a dire. "Casualmente le Lynk & Co nelle gare di casa hanno avuto qualcosa, nel secondo round erano imprendibili in accelerazione e scappavano via", ha punzecchiato il pilota Hyundai.



Il francese gli ha risposto: "Non posso stare zitto dopo quello che ha detto Gabriele, abbiamo vinto per il duro lavoro, non per i regolamenti. Se guardi la speed-trap, le vostre Hyundai sono state 7km/h, cosa ci abbiamo guadagnato? Se vuoi ragione, ti darò ragione".



