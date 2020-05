Ricordi di Ningbo: Muller e i 76 punti del 2019

-

Yvan Muller al Ningbo International Speedpark centrò il record di 76 punti nel weekend della WTCR Race of China.

Il pilota della Cyan Racing piazzò la sua Lynk & Co davanti a quella del nipote Yann Ehrlacher in Gara 3, dopo che il giorno prima si era già imposto in Gara 1. Nel secondo round, il francese si piazzò terzo, che con le due DHL Pole Position gli valsero i punti e il TAG Heuer Most Valuable Driver.



“Ero già contento di pole e vittoria sabato, per me bastava - disse Muller - Stamattina abbiamo confermato la pole position, altra soddisfazione. Poi in Gara 2 ero settimo e gli amici mi hanno aiutato ad arrivare al podio, quindi ulteriore soddisfazione! Gara 3 è stata la migliore avendo chiuso davanti a Yann e Gabriele Tarquini. Un weekend fantastico”.



