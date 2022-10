Frédéric Vervisch rivivrà le emozioni del WTCR – FIA World Touring Car Cup questo fine settimana a Barcellona, dove correrà nel TCR Europe.

Il belga ha conquistato quattro vittorie nel WTCR su 76 partenze in tre stagioni, lottando per il titolo 2021, ma nel 2022 si è concentrato sulle gare GT, vincendo l'ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring a maggio per l'Audi Sport Team Phoenix.



Il 36enne si è riunito a Comtoyou Racing per l'evento TCR Europe, in quanto la squadra belga punta a conquistare il titolo a squadre oltre a cercare di centrare con Franco Girolami - fratello dell'asso del WTCR Néstor Girolami, pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, motorizzato Honda - la corona dei piloti.



Le qualifiche a Barcellona iniziano oggi (sabato) alle ore 9;45, seguite da Gara 1 alle ore 14;05. Gara 2, decisiva per la stagione, inizierà domenica alle 12;05.

