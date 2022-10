La Formula Uno torna a Suzuka questo fine settimana per la prima volta dal 2019, ecco cinque momenti memorabili del WTCR - FIA World Touring Car Cup sul circuito del Gran Premio del Giappone.

5: Kristoffersson vince per il Sébastien Loeb Racing



Dopo la vittoria in Gara 3 della WTCR Race of Japan 2019, Johan Kristofferson è stato interrogato sul suo sorpasso su Tiago Monteiro (Honda) nella lotta per la testa della corsa alla curva 2, dopo che il portoghese aveva preceduto lo svedese in pole position. "La partenza non è stata delle migliori e Tiago è riuscito a passare, ma io sono riuscito a chiuderlo alla curva 2 con una buona mossa da rallycross. C'è stato un contatto. L'ho toccato nella portiera, ma è stato un piccolo contatto".



4: Tarquini dà spettacolo davanti a 42.500 tifosi



Gabriele Tarquini ha costruito il suo successo del 2018 aggiudicandosi Gara 3 della WTCR Race of Japan. Il pilota del BRC Racing Team ha ereditato il primo posto con la sua Hyundai quando il vincitore di Gara 1 Kevin Ceccon è stato penalizzato di cinque secondi per non avere tutte e quattro le ruote della sua auto all'interno della casella di partenza della pole position. Tarquini ha lasciato il Giappone con 39 punti di vantaggio su Yvan Muller; le due leggende delle auto turismo sono tra i sette piloti in lizza per il titolo nella finale di Macao del mese successivo. "Ho fatto una partenza fantastica in Gara 2 e ancora meglio in Gara 3, e questa è stata la chiave del mio successo", ha detto Tarquini. "Sono molto dispiaciuto per Kevin perché qui era più veloce, imprendibile per tutti. Ma, purtroppo, ha avuto la sua penalità di cinque secondi".



3: Guerrieri nella storia di Suzuka con il "trattore" Honda



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Racing) ha descritto la vittoria in Gara 1 del WTCR Race of Japan 2019 come "una delle mie migliori", dopo essere tornato in testa alla classifica. Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) ha lottato con Guerrieri per la prima posizione all'esterno delle curve 1 e 2, consentendo al compagno di squadra del belga, Niels Langeveld, partito dalla pole, di risalire all'interno per strappare il primo posto. Ma il pilota olandese ha commesso un errore all'ultima curva del secondo giro, che ha permesso a Guerrieri di prendere un vantaggio che non avrebbe più perso. "È stata una gara intensa", ha detto l'argentino. "Le Audi erano più leggere e più veloci sul rettilineo. Dopo la partenza mi sono toccato con Vervisch, ma la Honda è come un trattore ed è affidabile! Langeveld si è infilato e ha preso il comando, ma poi ha commesso un errore. Da lì in poi ho avuto il ritmo per controllare la gara. È molto bello vincere a Suzuka, una pista piena di storia su cui guardavo le gare da bambino".



2: Ceccon: "Ragazzi, saltate sul muro, ci vediamo lì"



Il primo successo di Kevin Ceccon è arrivato a Suzuka, quando ha trionfato in Gara 1 del WTCR Race of Japan nel 2018. Alla guida di un'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris, l'italiano è partito secondo ma ha superato Aurélien Comte alla chicane alla fine del secondo giro. Mantenendo la calma durante le due fasi di safety car, l'allora 25enne ha centrato la vittoria, avvisando via radio il suo team a due curve dal traguardo per assicurarsi che fossero in posizione per festeggiare l'importante vittoria. "L'unica cosa che ho fatto di diverso rispetto a una gara normale è stata quella di chiamare la squadra via radio prima dell'ultima curva e dire 'ragazzi, saltate sul muretto e ci vediamo lì'", ha detto Ceccon.



1: Monteiro torna in pista a Suzuka dopo 415 giorni di lotta



Tiago Monteiro ha fatto un eroico - ed estremamente emozionante - ritorno alle corse a Suzuka il 26 ottobre 2018 dopo 415 giorni di lotta per riprendersi dalle gravi ferite alla testa e al collo riportate in un incidente che avrebbe potuto facilmente porre fine alla sua carriera. Nel corso della WTCR Race of Japan, i piloti della WTCR - FIA World Touring Car Cup hanno formato il 'tunnel della gloria' nella pit-lane di Suzuka. Hanno poi assistito alla discesa in pista di Monteiro per le prove libere 1, prima di seguire il portoghese sul circuito di 5,807 chilometri. Parlando in diretta, Monteiro, che allora guidava una Honda Civic Type R TCR per la Boutsen Ginion Racing, ha detto: "Sto cercando di concentrarmi sulle prove, ma le emozioni sono tante. Ho le lacrime agli occhi. Ho ricevuto un'accoglienza incredibile da tutti i membri della famiglia WTCR. Lo sognavo da tanto tempo e ora siamo qui. Ecco perché sono innamorato di questo sport e di questa serie". Nel fine settimana ha conquistato un 11° posto in gara ed è salito sul podio 12 mesi dopo.



I vincitori del WTCR Race of Japan di Suzuka



2018:

Gara 1: Kevin Ceccon

Gara 2: Rob Huff

Gara 3: Gabriele Tarquini



2019:

Gara 1: Esteban Guerrieri

Gara 2: Norbert Michelisz

Gara 3: Johan Kristoffersson

Ad

WTCR Un pupillo di GIrolami ai FIA Motorsport Games IERI ALLE 05:21

WTCR 60 successi per la Honda Civic Type R TCR nel 2022, due sono di Girolami nel WTCR IERI ALLE 12:38