Questo fine settimana il Belgio celebra la prima parte di un doppio appuntamento Mondiale FIA, con il secondo Rally di Ypres, valido per il WRC, che si svolgerà prima del Gran Premio di Formula 1 che si terrà nel Paese tra sette giorni.

Nel 2020, il Belgio ha ospitato le gare di apertura del WTCR - FIA World Touring Car Cup, con il circuito di Zolder teatro di due gare ricche di azione. Ecco cosa accadde.



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) hanno vinto e il francese è il primo Goodyear #FollowTheLeader al comando della classifica piloti. Gilles Magnus ha vinto il FIA Rookie Award per due volte nel weekend di debutto nella serie, al volante dell’Audi del RACB National Team, conquistando anche il successo nel WTCR Trophy in Gara 2, mentre in Gara 1 se l’era aggiudicato il suo compagno di squadra Tom Coronel.



Eurosport Events ha anche utilizzato il fine settimana belga per lanciare l’iniziativa #RaceToCare, raccolta fondi per la lotta al COVID-19. Il tutto è abbinato alla campagna FIA #PurposeDriven, col promoter della serie che donerà 1€ per ogni km percorso in qualifica e gara dai piloti, in modo da arrivare a €100.000, aggiungendo anche le donazioni dei partecipanti e addetti ai lavori del campionato.



La WTCR Race of Belgium ha anche segnato il debutto di Goodyear come fornitore ufficiale di gomme slick Goodyear Eagle F1 SuperSport. I piloti hanno beneficiato di una mescola molto più consistente che gli ha permesso di spingere dall’inizio alla fine.



Thed Björk ed Attila Tassi sono saliti sul podio di Gara 1 e per l’ungherese si tratta della prima Top3 raggiunta nel WTCR. Yvan Muller in Gara 2 si piazza secondo, seguito dal debuttante Santiago Urrutia per una tripletta Lynk & Co, dopo che un problema tecnico ha rallentato Gilles Magnus.



Nathanaël Berthon era partito dalla DHL Pole Position nel secondo round, ma in anticipo e beccandosi la penalità. Il francese ha comunque rimontato aggiudicandosi il TAG Heuer Best Lap Trophy.

