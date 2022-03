Jessica Bäckman è entrata nella storia del WTCR − FIA World Touring Car Cup diventando la prima donna della serie.

Il 5 giugno 2021, al Nürburgring Nordschleife, la 23enne svedese ha fatto la sua prima apparizione con la Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear della Target Competition, terminando 21a in Gara 1 e 14a in Gara 2.



“Nella prima gara ero partita bene, ma mi sono trovata nella parte sbagliata alla prima curva e ho perso tante posizioni – spiega la 23enne svedese – Nel primo giro non sono andata forte, poi però ho recuperato su chi mi precedeva, anche se non ero contentissima degli assetti, quindi ho cercato di sistemare le cose per rendere la macchina migliore e più facile da guidare”.



“In Gara 2 alla seconda curva c’è stato un incidente e l’ho evitato andando sull’erba, si scivolava molto e le gomme si sono raffreddate. Comunque mi sono trovata bene e alla fine ho recuperato terreno. Anche i tempi sono migliorati molto rispetto alle qualifiche e sono felicissima di aver preso i primi punti del weekend. Grazie al team”.

