Gilles Magnus ha centrato la sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup in Gara 1 all’Hungaroring il 22 agosto 2021, sfruttando al meglio la pole position.

Al volante della Audi RS 3 LMS, il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha girato subito per primo davanti al compagno Frédéric Vervisch e Mikel Azcona, che proprio all’ultimo giro ha superato il belga conquistando il secondo posto. Terzo è arrivato Yann Ehrlacher, nuovo Goodyear #FollowTheLeader.



La Honda Civic Type R Limited Edition safety car è intervenuta al giro 12 quando Rob Huff ha colpito il pilone di gomme alla chicane.



“La partenza era fondamentale – ha detto Magnus, che era in pole position nella griglia invertita e diventa il settimo pilota diverso a vincere nel 2021 – Dopo la pressione è svanita, ringrazio Fred che mi ha protetto, Azcona stava venendo su velocemente e finalmente ho realizzato il sogno di vincere la mia prima gara”.



Alla curva 1 proprio Azcona si è toccato con Yvan Muller (Lynk & Co) e il francese è finito in testacoda. Anche Santiago Urrutia è venuto a contatto con Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport – Honda) alla curva 3 in una partenza caotica.



Con le due Audi a prendere il comando, Azcona ha pressato Ehrlacher (che è stato ammonito per ripetuti track limits), poi lo spagnolo lo ha scavalcato. Quinto è salito Thed Björk, seguito da Norbert Michelisz ed Huff (Zengő Motorsport – CUPRA Leon Competición).



Colpendo la barriera sopracitata, Huff ha danneggiato la ruota anteriore sinistra rimanendo fermo in traiettoria, dunque inevitabile l’ingresso della safety car.



Ripartenza al giro 14 e Vervisch che ha protetto la fuga di Magnus, ma la doppietta Comtoyou è sfumata quando Azcona lo ha superato, con Vervisch largo a chiudere quarto davanti a Björk, Michelisz ed Urrutia.



Ottavo Esteban Guerrieri in rimonta con la sua Honda dal 12° posto, seguito da Néstor Girolami e Monteiro.



Punti anche per Luca Engstler, Gabriele Tarquini, Attila Tassi, Jean-Karl Vernay (che perde la leadership) nonostante un buon recupero dal 16° posto, e Muller, risalito dopo il testacoda iniziale.



Bence Boldizs è secondo nel WTCR Trophy dietro a Magnus. La Wildcard Nicola Baldanchiude 18°, seguito dai fratelli Andreas e Jessica Bäckman, suoi colleghi alla Target Competition.



Ritirati Nathanaël Berthon (che era incappato in 10″ di penalità per un contatto con Tassi) e Tom Coronel.