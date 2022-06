Gilles Magnus ha conquistato la vittoria nel WTCR - FIA World Touring Car Cup alla WTCR Race of Hungary la scorsa stagione. Ecco cosa ha significato per il pilota del Comtoyou Team Audi Sport.

"Devo dire che è stato un grande sollievo. Quando ho saputo che sarei partito in pole ho avuto una buona sensazione, perché questa è una pista in cui c'è bisogno di carico aerodinamico e partire davanti è sicuramente un grande vantaggio. Ma bisogna comunque azzeccare la partenza perché arrivare alla prima curva è lunga, quindi per me quello era il momento cruciale. L'abbiamo fatto molto bene e dopo si trattava solo di gestire il vantaggio. Sono stato fortunato ad avere Fred [Vervisch] dietro di me, mi ha difeso molto bene e devo ringraziarlo per l'ottimo lavoro di squadra. Ci siamo meritati questo risultato dopo essere arrivati secondi molte volte".



La WTCR Race of Hungary di quest'anno si svolgerà dall'11 al 12 giugno.

