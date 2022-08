Per la seconda volta nel 2022 il WTCR − FIA Touring Car World Cup fa tappa in Francia, stavolta per la WTCR Race of Alsace GrandEst del 5-7 agosto.

Nel maggio scorso, a Pau-Ville si è svolta la WTCR Clean Fuels for All Race of France con Néstor Girolami e Mikel Azcona ad imporsi.



Ospitando il FIA World Touring Car per la prima volta dal 2009 come parte di un evento assieme a quello del FIA ETCR eTouring Car World Cup, il Circuit de Pau-Ville ha attirato migliaia di fan con condizioni meteo calde e soleggiate contribuendo a creare una vera atmosfera da festival.



Girolami ha conquistato la vittoria in Gara 1 con la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport davanti al compagno Esteban Guerrieri, mentre Yvan Muller ha completato il podio per Cyan Racing Lynk & Co.



La vittoria di Azcona in gara 2 è avvenuta dopo una partenza che ha visto il suo compagno di squadra della BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, scontrarsi con Attila Tassi (LIQUI Moly Team Engstler). Anche se diverse auto hanno subìto contatti mentre si infilavano nello spazio tra gli incidentati, quando si è ripeso a correre Santiago Urrutia ha messo Azcona sotto pressione alla ripartenza, ma senza successo. Ehrlacher ha seguito Urrutia, ma un pneumatico danneggiato lo ha costretto ai box.



Il ritardo del francese ha permesso al cinese Ma Qing Hua di completare il podio per Cyan Performance Lynk & Co al suo ritorno nel WTCR dopo due stagioni di assenza. Finendo settimo, Girolami è il Goodyear #FollowTheLeader con un vantaggio di sette punti su Guerrieri con Azcona un punto dietro Guerrieri.



Ehrlacher ha iniziato la sua difesa del titolo WTCR con il quarto posto in Gara 1, davanti a Ma mentre Azcona, Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co), Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), Michelisz e Mehdi Bennani hanno completato la top 10. Bennani (Comtoyou Team Audi Sport) ha conquistato il successo nel WTCR Trophy davanti a Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Rob Huff (Zengő Motorsport).



Berthon si è ripreso il quarto posto in Gara 2 davanti a Guerrieri, Muller, Girolami, Huff, Thed Björk di Cyan Performance Lynk & Co e il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler, Tiago Monteiro. Huff ha vinto la categoria WTCR Trophy davanti al suo compagno di squadra della Zengő Motorsport, Dániel Nagy, e Coronel. Il pilota wildcard di Pau, Éric Cayrolle, si è piazzato 14° in entrambe le gare.

