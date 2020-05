Ricordi: Max Verstappen sulla griglia del WTCR a Zandvoort

-

Max Verstappen è sceso sulla griglia di partenza del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO prima di Gara 2 della WTCR Race of Netherlands 2018.

Il pilota della Red Bull ha anche girato con la sua Formula 1 per i tifosi giunti al Jumbo Racedagen, per poi fare una passeggiata sulla griglia come ospite di TAG Heuer (cronometrista ufficiale del WTCR).



L’olandese ha anche parlato con Tom Coronel e Bernhard van Oranje, quest’ultimo wildcard dell’evento al quale ha espresso parole di incoraggiamento.



“Mi piace questa serie, è molto competitiva e divertente da vedere, ci sono belle macchine. Catsburg è uno molto veloce, nei giochi online abbiamo corso spesso assieme”.

