Max Verstappen è sceso sulla griglia di partenza del WTCR – FIA World Touring Car Cup prima di Gara 2 della WTCR Race of Netherlands 2018.

Il pilota della Red Bull, oggi incoronato Campione del Mondo di F1 2021, ha anche girato con la sua monoposto per i tifosi giunti al Jumbo Racedagen, per poi fare una passeggiata sulla griglia come ospite di TAG Heuer (cronometrista ufficiale del WTCR).



L’olandese ha anche parlato con Tom Coronel e Bernhard van Oranje, quest’ultimo wildcard dell’evento al quale ha espresso parole di incoraggiamento.



“Avevo già detto dopo i primi due eventi che si sarebbe dovuto crearne uno apposta qui, con il WTCR da vedere e gustare dopo i nostri giri promozionali”, ha dichiarato l’olandese.



“Mi sono divertito molto in questo weekend. E’ bello vedere la gente che resta per vedere tutti i campionati, significa che c’è passione in generale per i motori”.



“Mi piace questa serie, è molto competitiva e divertente da vedere, ci sono belle macchine. Catsburg è uno molto veloce, nei giochi online abbiamo corso spesso assieme”.

Ad

WTCR Berthon finalmente competitivo UN GIORNO FA

WTCR Muller giù dal podio, ma in grande stile 11/12/2021 A 07:09