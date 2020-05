-

Norbert Michelisz ed Attila Tassi dopo aver corso le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Budapest sono stati protagonisti della Nagy Futam (Grande Corsa) nel centro della città davanti ad oltre 100.000 persone.

Assieme a loro hanno girato Max Verstappen con la Red Bull di Formula 1 e Jérôme d’Ambrosio sulla Formula E, oltre a tanti altri.



“Dopo il WTCR abbiamo potuto rendere felici i nostri fan – ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse – E’ sempre un piacere venire qui per rappresentare il nostro sport davanti a centinaia di migliaia di spettatori. Non abbiamo potuto chiaramente andare al limite e non abbiamo fatto i “donuts” perché abbiamo macchine a trazione anteriore, però è stato divertente”.



Tassi è sceso dalla Honda della KCMG e ha aggiunto: “Per me era la prima volta qui e posso dire che è stato entusiasmante, sia per gli spettatori che per gli amici che sono venuti a salutarci. E’ stato bello poter conoscere altri piloti e ho fatto del mio meglio per rendere felici i fan”.

WTCR Esports WTCR Beat the Drivers: lunedì tutti a Ningbo DA 5 ORE

The post Ricordi: Michelisz e Tassi protagonisti davanti ad oltre 100.000 fan a Budapest appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Salta la F1, gli adesivi di Priaulx e il caffè con Zanardi: ecco la seconda parte del WTCR Fast Talk DA 11 ORE