Ricordi: Monteiro sul podio della F1 con Schumacher

Il 19 giugno 2005 Tiago Monteiro centrò il podio in F1 alle spalle di Michael Schumacher e Rubens Barrichello al GP degli Stati Uniti.

L'attuale pilota della Honda - ALL-INKL.DE Münnich Motorsport si piaccò terzo ad Indianapolis con la Jordan in una gara molto particolare.



Uno dei fornitori di gomme, diverso da quello che avevano i piloti sopracitati, scelse di non correre perché le proprie coperture sarebbero durate solamente 10 giri sui 73 previsti, con usura pericolosa sulla parabolica finale. I regolamenti del 2005 non prevedevano infatti il cambio gomme, per cui 7 squadre non ebbero molta altra alternativa al ritiro.



Dopo il giro di formazione, le 14 monoposto tornarono ai box e Monteiro ricorda così quei momenti.



"Già all'ultima curva capii tutto perché una ad una le auto rientravano in pitlane".



Il portoghese si era qualificato 17° e si ritrovo di fatto 3° alle spalle delle Ferrari, concentrandosi solamente sull'arrivare al traguardo tenendosi dietro i rivali.



Dopo circa 90', Monteiro tagliò in quella posizione il traguardo dopo Michael Schumacher e Rubens Barrichello, segnando un pezzo di storia perché non fu solo l'ultimo podio ottenuto dalla Jordan in F1 sui 19 centrati, ma anche il primo ed unico di un portoghese nel circus.



“Ricordo i complimenti di Michael e Rubens, eravamo tutti felici, ma ci dissero di non festeggiare molto perché per i fan non fu un bel weekend. In Portogallo fu la notizia d'apertura dei TG serali e del mattino per due o tre giorni di fila, resta il risultato più importante in oltre 20 anni di carriera ed è qualcosa che resterà per sempre nel mio cuore. Ebbe un impatto molto positivo sulla mia vita".



