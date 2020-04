Ricordi: Nessuno è veloce quanto Norbi

-

Norbert Michelisz il 29 aprile del 2018 fece la storia all'Hungaroring stabilendo il record di 1'52"176.

Sui 4,381km del tracciato di casa, il pilota del BRC Racing Team svettò in Q2 a bordo della sua Hyundai i30 N TCR, andando a lottare per il pole position della WTCR Race of Hungary.



Michelisz aveva girato in 1'52"644 il giorno precedente prendendosi la partenza al palo, replicata in Q3 con un ottimo 1'52"365.



Nel 2019 si è portato a casa ancora la DHL Pole Position nella Seconda Qualifica con il tempo di 1'52"784.

