Oggi si corre il Gran Premio d'Australia di Formula 1 e un pilota di quel paese fu protagonista nel WTCR – FIA World Touring Car Cup all'esordio nel 2020.

Dylan O’Keeffe debuttò nella serie in occasione della WTCR Race of Belgium al Circuit Zolder chiudendo 13° e 12° con la Renault Mégane RS TCR come compagno di squadra di Jack Young.



Il pilota della Vuković Motorsport era wildcard e non potè prendere punti, ma lasciò ugualmente il segno.

