In questa giornata si ricorda l’avvio di stagione 2018 del WTCR – FIA World Touring Car Car Cup presented by OSCARO, cominciata con un grande weekend a Marrakech dove Gabriele Tarquini si è preso le vittorie in Gara 1 e 3.

Al volante della sua Hyundai i30 N TCR, il pilota del BRC Racing Team ha sfruttato al meglio la DHL Pole Position per trionfare nell’ultimo round davanti alle Hyundai di Yvan Muller e Thed Björk.



Tarquini è partito benissimo dalla DHL Pole Position, mentre Muller non è stato altrettanto bravo e ha subito bloccato Norbert Michelisz (BRC – Hyundai). Il contatto fra i due ha consentito a Björk di salire al secondo posto, fino a quando un accidentale toccata al pulsante di spegnimento non ha costretto lo svedese a cedere nuovamente la posizione al francese.



Prima di questo round c’era stata la vittoria di Jean-Karl Vernay (Audi Sport Leopard Lukoil Team, Audi RS 3 LMS) in Gara 2, con il francese a precedere la Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing condotta da Mehdi Bennani. Terzo Pepe Oriola che partiva in pole nella griglia invertita, seguito dalla Honda di Yann Ehrlacher (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e Björk.



In Gara 1 Tarquini aveva invece beffato al via il poleman Björk e il “Cinghiale” si porta a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy per il giro più veloce del weekend. Rob Huff era giunto terzo, con la gara andata in diretta Facebook e su OSCARO.com.



“L’auto è fantastica e il passo ottimo, non è stato semplice dopo l’incidente di Gara 2, ma il team ha lavorato alla grande ridandomi un mezzo perfetto. Sono al settimo cielo, spero che il sogno continui”, ha detto Tarquini.



“Sono felicissimo! – ha commentato Vernay – In partenza è stata dura e mi sono preso un rischio, ma volevo vincere per dimostrare al team che avevano fatto la scelta giusta prendendo me. L’auto era fantastica e non ho avuto problemi”.



