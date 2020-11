Lo spagnolo si ritrova così decimo con la CUPRA Leon Competición e dunque sarà davanti a tutti per il via del secondo round di domenica.



“In Qualifica mi sentivo bene - ha detto il pilota della Zengő Motorsport - In Q1 eravamo veloci e siamo finiti sesti, mentre in Q2 i track limits mi hanno tolto il tempo, anche se non so perché visto che ero comunque nella zona verde. E' un bel risultato, ma non sarà facile in gara perché le vetture senza zavorra saranno veloci. Spingeremo e daremo il massimo, come sempre".