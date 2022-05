Gabriel Rizzo, Team Principal della BRC Hyundai N Squadra Corse, ha voluto sottolineare le intenzioni della squadra in vista della stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Ritirato Gabriele Tarquini, la compagine di Cherasco schiera Norbert Michelisz e Mikel Azcona, che prima della WTCR Clean Fuels For All Race of France hanno provato a lungo la loro Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.



"Non vediamo l’ora di partecipare al primo evento della stagione WTCR 2022 e vogliamo dimostrare le nostre ambizioni di vittoria fin dall'inizio. La gara a Pau sarà una grande sfida soprattutto per i piloti", ha detto Rizzo.



"Circuito cittadino con diversi cambi di ritmo, passaggi molto ravvicinati ai muretti dove trovare il giusto ritmo rapidamente sarà la chiave del successo. È un circuito impegnativo e selettivo e ogni errore costerà molto caro".



"Per quanto riguarda la stagione, la continuità rappresenterà la chiave del successo; siamo fiduciosi del nostro pacchetto tecnico, della Hyundai Elantra N TCR e della preparazione svolta nell’inverno".



"Con Norbert e Mikel siamo convinti di poter competere per le vittorie, regalando agli spettatori delle gare adrenaliniche”.

