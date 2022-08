Gabriele Rizzo non avrebbe potuto essere più orgoglioso dei suoi piloti e del personale della BRC Hyundai N Squadra Corse dopo un weekend casalingo eccezionale nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il doppio podio di Mikel Azcona e una coppia di quarti posti di Norbert Michelisz hanno assicurato allo spagnolo la vetta della classifica piloti WTCR con 36 punti, mentre la BRC è in testa alla classifica dei team con un +45 dopo la WTCR Race of Italy all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.



"È stato un grande weekend nella nostra gara di casa", ha dichiarato Rizzo, che ha guidato Gabriele Tarquini e Michelisz alla conquista di due titoli WTCR rispettivamente nel 2018 e nel 2019. "Sono felicissimo e orgoglioso del lavoro svolto dal team, non era facile gestire una pista come questa con queste temperature".



"Dall'aver sacrificato le FP1 per fare le simulazioni di gara, ad una grande prestazione da parte di entrambi i piloti nelle qualifiche e poi una gestione perfetta della gara con la Hyundai Elantra N TCR".



"Onestamente, non possiamo aspettarci di più di quello che abbiamo fatto qui questo fine settimana davanti ai nostri tifosi. Complimenti a Mikel e Norbi e a tutto il team per il lavoro svolto".

