Il Team Principal di BRC Hyundai N Squadra Corse, Gabriele Rizzo, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

La squadra italiana ha concluso il weekend della WTCR Race of Alsace GrandEst con un vantaggio di 57 punti e cerca di vincere per la prima volta il titolo Team.



Mikel Azcona, invece, è in testa alla classifica piloti con 35 punti, a bordo di una Hyundai Elantra N TCR gestita da BRC, come ulteriore prova dei risultati ottenuti dal team nel 2022.



Dopo la tappa francese, Rizzo ha sottolineato gli sforzi di tutte le persone e le organizzazioni che hanno contribuito al successo del team nel WTCR in questa stagione.



"Stiamo entrando nella pausa estiva per qualche giorno di riposo tanto atteso, e vorrei ringraziare in particolare tutte le persone che non sono qui ma che hanno avuto un ruolo in questo successo", ha detto Rizzo.



"Allo staff di Hyundai Motorsport Customer Racing per il loro incredibile supporto, alla nostra gestione e a tutti i colleghi della nostra azienda che ci seguono e supportano con straordinaria competenza e passione. Questo, così come il nostro lavoro all'evento, rendono possibili questi risultati".

