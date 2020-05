-

Nessuno è così carismatico come Tom Coronel, che oltre a correre nel FIA World Touring Car dal 2005 fa tantissimo anche in TV, YouTube e sui social.

In attesa di di iniziare la stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup con l'Audi RS 3 LMS, il pilota della Comtoyou Racing ha risposto alle domande di Martin Haven nell'ultima edizione di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear.



Ecco i contenuti:



Prima volta a Le Mans



La prova della Arrows e la F1 sfumata



Cala l'amore per il motorsport



Lotta nell'ETCC



Nuova casa



Sugli scudi nel turismo



Inizia il WTCC, ritorno alla trazione anteriore



Progressi da privato



Scommessa gomme



Il diesel nel WTCC



Ecco Roberto Ravaglia



Gli adesivi di Priaulx e il caffè con Zanardi



Giappone, la seconda casa



Dalle TC1 alle TCR



Rinnovato ottimismo con Comtoyou per il 2020



Muller e Tarquini



Social media



La sfida Dakar



La Formula Nippon



Cliccate qui per sentire gli episodi: https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/



WTCR Fast Talk podcast è offerto da Goodyear, fornitore ufficiale del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

WTCR Esports WTCR Beat the Drivers: lunedì tutti a Ningbo DA 5 ORE

The post Salta la F1, gli adesivi di Priaulx e il caffè con Zanardi: ecco la seconda parte del WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Tom Coronel appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Ricordi: Michelisz e Tassi protagonisti davanti ad oltre 100.000 fan a Budapest DA 14 ORE