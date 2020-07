Santiago Urrutia a WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, disponibile la seconda parte

-

La seconda parte dell'intervista a Santiago Urrutia a WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear è ora disponibile.

L'uruguagio sarà compagno di squadra di Thed Björk alla Cyan Performance Lynk & Co nella stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



Parlando con Martin Haven, Urrutia racconta l'avventura che lo vide correre negli USA, per poi passare al TCR Europe l'anno scorso, fino a condurre ora la 03 TCR nel Mondiale.



Cliccate sul seguente link per sentirla:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

