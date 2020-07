Santiago Urrutia nuovo pilota di Cyan Racing

-

Santiago Urrutia ha l'occasione della vita diventando pilota della Cyan Performance Lynk & Co per la stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Il 23enne dell'Uruguay, che lo scorso anno corse nel TCR Europe, farà il suo debutto al Salzburgring, in Austria, il 12-13 settembre.



Alla Cyan Performance Lynk & Co andrà a fare coppia con il confermato Thed Björk sostituendo Andy Priaulx, il quale ha scelto di dedicarsi alla carriera del figlio Sebastian negli Stati Uniti. Yann Ehrlacher ed Yvan Muller formano invece la coppia della Cyan Racing Lynk & Co WTCR.



“Sono felicissimo di approdare alla Cyan Racing, è una grande emozione per me e per il mio paese - commenta Urrutia - Ovviamente sono giovane e vorrei correre nel WTCR con questo team per tanti anni. Sono molto grato per questa opportunità, credo molto nella squadra e penso che possiamo avere altissime aspettative".



Il migliore nei test: Wahlén spiega la scelta di Urrutia

Urrutia era uno dei quattro piloti che la Cyan Racing ha fatto provare ad Anderstorp, in Svezia, ad inizio estate. Fredrik Wahlén, AD di Cyan Racing, spiega perché la scelta è ricarduta su di lui.



"Abbiamo deciso di prendere Santiago perché nei test ha mostrato un grande potenziale - spiega Wahlén - Si è rapportato benissimo con il team e in macchina è stato subito velocissimo".



Christian Dahl, AD e fondatore di Cyan Racing: "Siamo molto contenti di avere Santiago con noi, sarà un uomo chiave nella rincorsa al titolo per la stagione 2020".



Il salto nel turismo di Santiago

Dopo i successi su kart e monoposto, inclusa la Indy Lights, Urrutia lo scorso anno è passato al TCR Europe vincendo il Rookie of the Year. Come Mikel Azcona, Luca Engstler, Gilles Magnus ed Attila Tassi, anche lui è approdato al WTCR.



"Non sarà così semplice, ma è per questo che amo correre. Mi sono preparato tantissimo al simulatore e siamo pronti per fare altre prove su alcune piste del calendario. Sono fiducioso per questo 2020".



Björk: "Santi è super-veloce”

Thed Björk, che l'anno scorso con la Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing ha lottato per il titolo, era presente alla selezione dei piloti. "Sono molto felice che "Santi" sia mio compagno di squadra. E' uno molto dedito al lavoro e il suo passato è simile al mio. E' uno super-veloce e non vedo l'ora di lavorare con lui per conoscerlo meglio".



Chi è Santiago Urrutia?

Nato il 30 agosto 1996 a Miguelete, Uruguay. Dopo anni di successo coi kart, Urrutia vola in Italia per correre con la Formula Abarth, per poi passare alla European Formula 3 Open, dove vince due gare. L'anno seguente approda alla GP3, poi torna negli Stati Uniti per correre in Pro Mazda Championship e per tre anni in Indy Lights, dove per due volte termina secondo in campionato. Nel 2019 viene ingaggiato dal Team WRT per guidare l'Audi RS 3 LMS nel TCR Europe 2019, nel quale vince il Rookie of the Year concludendo terzo.



Calendario 2020 del WTCR

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare

