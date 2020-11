Il 25enne argentino quest'anno ha gareggiato anche nel TCR Europe e per la WTCR Race of Aragón è carico avendo visto questa pista nel 2018 quando era nel CER.



“L'obiettivo per questo weekend è la Top15 in tutte le gare - ha detto il pilota della Target Competition prima di salire sulla sua Hyundai i30 N - All'Hungaroring è stato particolarmente difficile perché era il mio primo weekend nel WTCR, dove tra l'altro abbiamo trovato pista umida nelle Libere e in Qualifica, il che ha reso molto duro l'adattamento, mentre le gare erano totalmente diverse essendo asciutto. Prima avevo poca esperienza, ora mi sento più pronto per la sfida".



"Il MotorLand Aragón è una pista divertente con curve veloce e lente, saliscendi e allunghi. C'è di tutto e le varianti daranno filo da torcere in qualifica perché è facile commettere un errore e perdere molte posizioni. Però mi piace e penso che mi divertirò".



"In Ungheria, come detto, è stata dura. Tutti hanno corso in modo duro, però è stato bello esserci. Ora conosco le gomme e so come gestirle. So anche come lavorare per le gare e come andare forte sfruttando tutto".