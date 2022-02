Manuel Sapag potrà contare sulla stessa auto utilizzata da Yann Ehrlacher per diventare Campione WTCR in TCR South America.

Wildcard nel WTCR, l'argentino correrà per PMO Motorsport su una Lynk & Co 03 TCR accanto ai nuovi compagni di squadra Pablo Otero e Fabrizio Pezzini.



"Sono felice di potermi unire al team, le auto e la squadra hanno un gran potenziale per quest'anno", ha detto Sapag. "Le Lynk & Co si stanno comportando molto bene e spero di avere più consistenza quest'anno con PMO Motorsport".



Ron Hartvelt, Customer Sport Director di Geely Group Motorsport, l'azienda che costruisce le Lynk & Co 03 TCR, ha aggiunto: "Auguriamo a PMO Motorsport una stagione di successo e non vediamo l'ora di continuare il nostro sostegno per loro mentre espandono il programma per il 2022. Il team ha fatto una grande stagione l'anno scorso e seguiremo i loro progressi da vicino nel 2022".



PMO Motorsport ha dato all'asso del WTCR Santiago Urrutia l'opportunità di correre nel suo nativo Uruguay lo scorso settembre, quando ha preso parte ai round del TCR South America a Rivera. Il pilota Cyan ha vinto la prima delle due gare.



Velocitta in Brasile ospita l'apertura della stagione 2022 del TCR South America il 2-3 aprile.



Foto: Facebook.com/GeelyGroupMotorsport/

