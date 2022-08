Tre piloti francesi hanno avuto successo nel WTCR questa stagione e Nathanaël Berthon è uno di loro.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport vive a cinque ore di distanza da Anneau du Rhin, ma può considerare l'evento come un secondo weekend di casa dopo l'apertura della stagione a Pau in maggio.



"Sono felice di disputare due gare in Francia e per i francesi è sempre un bene", ha detto il pilota dell'Audi RS 3 LMS. "Spero che le condizioni non siano così calde come a Vallelunga, dove abbiamo sofferto molto, anche se è stato un bene per il fisico visto che arriva la prova costume! Abbiamo provato ad Anneau Du Rhin, non è una pista adatta all'Audi perché le curve lunghe e lente non sono la migliore combinazione per noi".



"Daremo il massimo come sempre. Quest'anno siamo stati vicini alla vittoria alcune volte, ma non è mai arrivata. In qualifica le nostre prestazioni sono state buone, ma non altrettanto in gara. Non è facile guadagnare, lottare o mantenere la posizione e questo è un aspetto su cui stiamo lavorando. Speriamo di trovare una soluzione e di vincere in Francia, perché sarebbe fantastico".

