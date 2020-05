-

Tiago Monteiro si è classificato 15° nella sua prima gara con la Honda al rientro dopo l’infortunio. Oggi riviviamo quei momenti su WTCR All Access.

Il portoghese della Boutsen Ginion Racing non ne affrontava una dall’Argentina 2017 enel primo round della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan 2018 si è distinto bene.



“Sono passati 468 giorni dalla mia ultima gara nel WTCC in Argentina fatta lo scorso anno, ma quando ho cominciato il giro di formazione per scaldare le gomme è sembrato fossero trascorse appena due settimane. La stessa cosa è successa quando è cominciata la gara, tutto è stato molto normale e naturale, il che mi ha dato una bella sensazione. Mi sono divertito, ho battagliato guadagnando qualche posizione e finendo più avanti rispetto a dove ero partito. Domani scatterò più avanti, oggi ho continuato a migliorare la macchina e penso che mi divertirò ancora”.

WTCR Sensazionale Suzuka: la prima vittoria per Ceccon e l’Alfa Romeo del Team Mulsanne DA 5 ORE

The post Sensazionale Suzuka: ben fatto, Tiago! Monteiro completa la sua prima gara al rientro in pista appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR I messaggi con Jenson Button e il giardinaggio: la vita in casa di Catsburg DA 10 ORE