La giapponese si è imposta quattro volte in Classe Bronze con la Honda Civic Type R TCR della Drago CORSE team dell'ex-pilota del FIA World Touring Car Championship, Ryo Michigami.



“Per me è ottimo, ho fatto un altro passo avanti verso il WTCR, cui vorrei partecipare se avessi l'occasione - ha detto la Shimono, che ha iniziato a correre in Super FJ con le monoposto nel 2019 - Quest'anno ho passato molto tempo con Tatiana Calderon, anche lei in Drago CORSE in Super Formula, e vedendo la sua attitudine con le corse mi ha spinto a cercare di giocarmela per il mondiale".



"Ovviamente vorrei correre nel WTCR, ma non ho tanta esperienza perché ho iniziato solo da due anni. Però se ci fosse l'occasione vorrei coglierla. Il mio mentore, Ryo Michigami, ha corso nel WTCC e questo mi spinge a provarci. Credo molto in lui, che ha fatto crescere tanti giovani in Giappone. Yuki Tsunoda, che sarà in F1, è stato pilota della Drago CORSE anche lui. Quindi mi sto preparando al meglio".



Dal 2021 il WTCR ha inserito il premio per le donne con il FIA WTCR Female Driver Title.



Foto:TCR Japan