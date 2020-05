Si chiudono le porte della F1, si aprono quelle del World Touring Car: ecco Esteban Guerrieri nella

-

Esteban Guerrieri ha sempre battagliato per correre e lo conferma anche nella seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, dove racconta a Martin Haven il sogno americano, il ritorno in Argentina e l'apertura delle porte del turismo fino alla lotta per il titolo WTCR.

Ecco cosa c'è nella parte 2:



00m34: un viaggio che costa parecchio



01m18: l'offerta Virgin Racing F1



02m15: niente soldi, svanisce il sogno F1



02m29: Indy Lights



03m00: lotta contro Josef Newgarden



03m44: il ritorno a casa nonostante i successi USA



04m42: riscatto in Argentina, una vita da sistemare



06m10: ambizioni mondiali



06m35: debutto nel WTCC a Termas de Río Hondo



08m20: l'incontro con Campos Racing riapre le porte



10m15: un 2017 molto impegnativo



11m15: grande inizio a Marrakech, ma budget è ristretto



12m20: crisi cinese



12m43: sogno realizzato con Honda



13m02: il meglio possibile



14m14: un ritorno a casa felice grazie ad Honda



15m00: le offerte dei rivali



15m38: Monteiro



16m35: vittore sul Nordschleife, Macao e Indianapolis



17m10: grande legame con ALL-INKL.COM Münnich Motorsport



17m18: i rischi



18m50: Bebu collega e i punti presi contro i rivali



20m10: speranze di titolo vive



20m40: un finale mozzafiato a Sepang



21m30: una prima qualifica difficile



21m59: me la gioco coi rivali



22m30: danza della pioggia



22m55: Michelisz vince Gara 1, ma non ci si arrende



23m16: il giro migliore



23m47: vittoria con bandiera rossa



24m33: niente da perdere



25m02: la collisione con Azcona, il titolo sfumato



25m30: dare tutto



26m18: altre priorità in pandemia



26m54: aspetta e spera



27m51: competizioni virtuali serie



28m34: la bestia della Superleague



29m00: speranze F1



29m35: il divertimento con la Honda NSX GT3



La seconda puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, fornitore ufficiale del WTCR, su Esteban Guerrieri è disponibile dalle ore 12;00 di venerdì 8 maggio.



Cliccate qui per ascoltarlahttps://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/



Dopo Norbert Michelisz, Yvan Muller, Tom Coronel e Guerrieri, mercoledì 13 maggio sarà la volta di Tiago Monteiro.

WTCR Sensazionale Suzuka: tre vincitori diversi nel 2019 DA 7 ORE

The post Si chiudono le porte della F1, si aprono quelle del World Touring Car: ecco Esteban Guerrieri nella seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Sensazionale Suzuka: ben fatto, Tiago! Monteiro completa la sua prima gara al rientro in pista DA 19 ORE