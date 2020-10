Partito dalla seconda fila della #WTCR2019SUPERGRID, il cinese ha resistito alle pressioni da parte di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), regalando anche il primo successo all’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR della Romeo Ferraris.



“E’ il meglio che potevamo fare – ha detto Ma – In questa stagione stiamo soffrendo e sono felicissimo della vittoria. Quando sei davanti è sempre la stessa storia, c’è sempre qualcuno più veloce di te! Mi hanno pressato molto, ho cercato di restare calmo e non fare errori”.



Il suo compagno di squadra Kevin Ceccon completa il bel weekend del Team Mulsanne arrivando terzo e dedicando il risultato a Michela Cerruti (Romeo Ferraris Operations Manager) diventata da poco mamma.



Michelisz in Gara 1 ha ottenuto un altro podio piazzandosi secondo tra Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) e Ma.



Néstor Girolami ha vinto Gara 2 con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport davanti al suo collega Esteban Guerrieri e a Ceccon. Ma si porta a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy.



Partenza in stile EWC per i piloti del WTCR

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO allo Slovakia Ring hanno provato la partenza che eseguono i loro colleghi del FIM Endurance World Championship. In pratica ci si allinea dalla parte opposta della pista rispetto alle proprie vetture e, una volta dato il via, si corre salendo in macchina. Prima della 8h dello Slovakia Ring, Thed Björk, Nicky Catsburg, Kevin Ceccon, Tom Coronel, Benjamin Leuchter, Tiago Monteiro e Jean-Karl Vernay hanno imitato i motociclisti dell’EWC scattando verso le rispettive auto, per poi affrontare un giro sui 5,922km del tracciato dietro all’Audi safety car.



DHL Pole Position Gara 1: Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Giro veloce Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Gara 2: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 2: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR



DHL Pole Position Gara 3: Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

Gara 3: Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Giro veloce Gara 3: Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR