Berthon, che ha conquistato due DHL Pole Position con la sua Audi RS 3 LMS, si è imposto nella prima, imitato dal suo compagno di squadra del Comtoyou DHL Team Audi Sport, Coronel, in Gara 2. Catsburg ha invece regalato il primo successo all'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team nella terza, tutti con le gomme Goodyear Eagle F1 SuperSport.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne) hanno completato il podio di Gara 1, Gilles Magnus (Comtoyou Racing) ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) quello di 2. Vernay e Berthon sono risaliti sul podio in Gara 3, ma il pilota del Team Mulsanne è stato penalizzato di 5" per il contatto al via con Norbert Michelisz scivolando quarto, dopo che in Gara 2 ne aveva presi 10" per un incidente con Yvan Muller scendendo 14°.



Gara 1 si è svolta sull'umido dopo la pioggia della notte e Berthon nelle prime curve ha dovuto cedere il passo a Catsburg, che però ha sofferto una volta che il fondo si è asciugato, dunque il francese è tornato davanti scappando via.



Coronel era scattato settimo in Gara 2 e già al primo giro era secondo. Guerrieri ha provato a resistergli visto che era in testa dopo essere partito quinto, ma all'ultima curva ha ceduto il passo al rivale e anche a Magnus, leader del WTCR Rookie Driver.



All'ultimo giro, Girolami è stato toccato da Vernay: la Honda ha sbattuto violentemente, ma per fortuna l'argentino non si è fatto nulla, seppur mandato al centro medico per esami di routine.



Catsburg in Gara 3 è partito dal terzo posto e ha soffiato il primato a Berthon, che era in DHL Pole Position; l'olandese ha inizialmente combattuto con Norbert Michelisz, che però è scivolato indietro toccato da Vernay.



Questo ha dato modo a Catsburg di fuggire via e prendersi il primo successo nel WTCR; con Vernay secondo e ancora a podio con l'Alfa Romeo del Team Mulsanne-Romeo Ferraris. Terzo Berthon, dopo che in Gara 2 si era girato.



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) continua ad essere il Goodyear #FollowTheLeader nonostante un difficile weekend. Il suo vantaggio prima della WTCR Race of Hungary è sceso a 20 punti su Coronel, leader del WTCR Trophy.



Aurélien Comte (Vuković Motorsport) va a punti al debutto con la Renault Mégane RS TCR, mentre la wildcard Petr Fulín ottiene un 12° posto in Gara 2 come miglior risultato con la Cupra della VEXTA DOMY Racing. Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA) per due volte ha chiuso in Top5 dopo la grande rimonta.



La WTCR Race of Slovakia è andata in scena a porte chiuse causa COVID-19, ma i fan se la sono goduta grazie ad un'ampia copertura TV.



Yann Ehrlacher continua ad essere il Goodyear #FollowTheLeader, indossando il giubbotto giallo nonostante il suo vantaggio sia ora ridotto a 20 punti. Gravato del massimo compensation weight, il pilota della Cyan Racing Lynk & Co è riuscito a portare la sua 03 TCR a punti in tutte e tre le gare, per cui sulla sua vettura ci sarà sempre la banda gialla sul parabrezza anche nella WTCR Race of Hungary. Goodyear è il fornitore ufficiale di gomme del WTCR con le sue Goodyear Eagle F1 SuperSport per asciutto e bagnato.



Raccolti altri fondi per #RaceToCare

La WTCR Race of Slovakia è stata un'altra occasione per il promoter del WTCR - Eurosport Events - di raccogliere fondi per #RaceToCare. la campagna in supporto di quella FIA #PurposeDriven per combattere il COVID-19. Per maggiori informazioni https://www.fiawtcr.com/race-to-care/



LE PAROLE DEI VINCITORI



Gara 1: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

“Prima di tutto, sono molto contento per il team e per me stesso ovviamente, ma è un lavoro di squadra e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi grazie a loro. Sicuramente questa gara non è stata facile anche se alla fine abbiamo avuto un grande distacco. La partenza è stata abbastanza difficile perché era un po’ più bagnata sul lato sinistro che sul destro. Alla fine siamo riusciti a fare una partenza abbastanza buona, ma Nicky è partito meglio di me. E’ stata una lotta molto leale, mi piace quando è così. Sai, nel WTCR a volte ci sono molti contatti e questa battaglia è stata davvero corretta, quindi grazie anche a lui. Mi sono divertito. E poi, è incredibile, sono molto felice, è la mia prima vittoria in questo campionato. Ho avuto poche occasioni, spero di continuare così”.



Gara 2: Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

“Mamma Mia! Era passato tanto tempo e ora mi ricordo quanto sia bello vincere! Sapevamo di essere forti e di avere una possibilità, ma non pensavo andasse così. Ho fatto la mia mossa all'inizio, sono partito bene e alla curva 2 ho rischiato di finire nell'erba perché stavo tenendo d'occhio Girolami. Poi ho visto Guerrieri in difficoltà con le gomme e quindi ho pensato di provarci. La strategia ha funzionato, si trattava di gestire gli pneumatici e alla fine è bello che il duro lavoro paghi, è una bella ricompensa per il team dopo i test, la preparazione e quant'altro. Partivo sesto e non me l'aspettavo, poi alla prima curva ero già davanti, quindi sono stato anche fortunato".



Gara 3: Nicky Catsburg (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR)

"La partenza è stata davvero fantastica. Abbiamo faticato con le partenze per tutto il fine settimana e abbiamo cambiato alcuni parametri. Ho superato subito due vetture salendo terzo e al fianco dei primi. Alla prima curva credo di aver frenato per ultimo, poi io e Norbi eravamo fianco a fianco, io l'ho tenuta all'esterno e lui ha rallentato, e credo che si sia girato alla seconda curva, il che mi ha dato un po' di vantaggio. Sono riuscito a mantenere quel gap, ma non è stato facile perché JK non ha commesso errori, così ho dovuto continuare a spingere fino a circa quattro giri dalla fine. Tutto è diventato un po' più facile, le sue gomme erano consumate e le mie andavano abbastanza bene. La squadra ha fatto un lavoro fantastico con l'assetto. Già in gara 2 abbiamo notato che la macchina era buona, ma sempre nel traffico, quindi non abbiamo fatto nessun cambiamento perché sapevamo che se fossimo stati davanti l'auto sarebbe stata fantastica. E la mia prima vittoria nel WTCR e anche la prima vittoria per la squadra, quindi ottimo risultato".