Sport TV nuovo partner per far vedere il WTCR in Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia

Il WTCR − FIA World Touring Car Cup ha un nuovo partner televisivo in Ungheria grazie all'accordo che il promoter Eurosport Events ha raggiunto con Sport TV.

Con un audience di 3.266.971* in Ungheria registrata nel mese di maggio, Sport TV partirà da un'ottima base mediatica per i 6 eventi della stagione 2020 del WTCR, che scatterà a settembre.



In questo modo tutti i fan ungheresi potranno godersi le gesta di Norbert Michelisz, che dovrà difendere il titolo con la Hyundai della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, e dei suoi connazionali Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) e Bence Boldizs (Zengő Motorsport).



L'accordo tra Eurosport Events e Sport TV è valido anche per il 2021 con una opzione per il 2022. Le gare verranno trasmesse in diretta e gli highlight nei programmi dedicati su Sport1 e Sport2. Lo stesso impegno varrà anche per il PURE ETCR, la serie elettrica promossa sempre da Eurosport Events.



Inoltre Sport TV è disponibile anche in Repubblica Ceca e Slovacchia, quest'ultimo paese dove si corre il WTCR.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "L'accordo con Sport TV è una grande notizia per il WTCR e i suoi fan che vivono in Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Con MTVA ci siamo divertiti e li ringraziamo per il loro supporto. Guardiamo avanti con Sport TV per dare ai suoi spettatori gare combattute, visto che il WTCR ha talenti ungheresi e gare sia lì che in Slovacchia. Per questo la collaborazione con Sport TV è ottima".



Pal Mate, direttore della programmazione di Sport TV, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di offrire su Sport1 e Sport2 questo spettacolo con le gare di Ungheria e Slovacchia e i piloti di casa. Siamo ancor più eccitati perché Norbert Michelisz, Campione in carica, ha già un bel legame con noi. La sua avventura nel 2019 è stata incredibile ed è diventata un modello per tutti gli atleti del Centro Europa. Gli amanti del Motorsport in Repubblica Ceca e Slovacchia ora potranno vedere sia FIA WTCR che Formula 1 sugli stessi canali nel medesimo weekend".



Michelisz ha commentato: "Sono felicissimo che il WTCR venga trasmesso su Sport TV. Quest'anno sarà Campione in carica ed è speciale, per cui sapere che i miei tifosi potranno vedere le gare in TV è bellissimo e mi rende felice. Sono certo che questo darà modo anche ai giovani di osservarci e aumentare gli spettatori".



WTCR − FIA World Touring Car Cup - Calendario 2020 aggiornato



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare



*Fonte: sezione commerciale di Sport TV

