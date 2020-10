Nella Radhuspladsen, piazza principale della città danese, avremo il cuore pulsante della serie con la nuova Energy Station dotata di generatori ad idrogeno.



A condurre la serata sarà il presentatore Neil Cole, con ospiti speciali in diretta TV e streaming online in tutto il mondo.



CUPRA con la sua e-Racer e Romeo Ferraris con la Alfa Romeo Giulia ETCR hanno già aderito al campionato, che potrà avere un ulteriore costruttore che verrà svelato questa sera.



Il Grand Reveal, come detto, verrà trasmesso in mondovisione in diretta e gratuitamente su Motorsport.tv, online in Ungheria su Sport TV e RTLGP.nl in Olanda, oltre che sulle pagine social del PURE ETCR dove potrete trovare tutte le news.



Ci sarà anche la diretta sul sito del PURE ETCR, YouTube, Facebook e Twitter dalle ore 20;00, con i fan che possono interagire tramite l'hashtag #PUREETCR.



Ecco la lista dei canali su cui vedere il Grand Reveal



Global – Motorsport.tv (registrazione gratuita richiesta), Eurosport Player (registrazione richiesta)



Ungheria – Sport TV (online)



Olanda – RTLGP.nl & Facebook



Polonia – Eurosport Youtube



Il PURE ETCR coi suoi partner, Goodyear & TAG Heuer, manderà lo streaming sulle sue piattaforme digitali.



Uno speciale di 15' verrà oi trasmesso su Eurosport il 13 e 14 ottobre.