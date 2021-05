Néstor Girolami sarà uno dei piloti da tenere d'occhio al via della stagione 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup che scatterà la prossima settimana sul Nürburgring Nordschleife.

L'anno scorso il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è stato autore di un grande giro con la sua Honda Civic Type R TCR, fermando il cronometro sull’8’51″802, precedendo Yann Ehrlacher per 1″163 in un ultimo giro mozzafiato che gli è valso la Pole Position.



“E’ stata una delle cose più assurde che abbia mai fatto – ha detto Girolami dopo l’ultimo giro – L’obiettivo era prendere punti, ma mi sono trovato bene fin da subito con la macchina, per cui ho scelto di rischiare. Il team se lo meritava. Stava venendo buio e in alcune sezioni era difficile vedere, in qualche curva era facile perdere la corda”.

WTCR WTCR 2021, intervista con Jessica Backman 20 ORE FA

WTCR WTCR 2021, intervista con Nathanael Berthon IERI A 05:47