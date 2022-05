Franz Engstler ha sottolineato i problemi che hanno impedito ad Attila Tassi di lottare per un buon risultato alla WTCR Clean Fuels for All al Circuit de Pau-Ville.

L'ungherese, compagno di Tiago Monteiro, in Honda Racing, è nella nuova formazione del LIQUI MOLY Team Engstler per questa stagione; partito in Gara 2 dalla prima fila, un contatto con il poleman Norbert Michelisz lo ha messo fuori gioco e ha fatto sfumare le sue speranze di vittoria.



Parlando dopo l'evento di apertura della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup, l'ex pilota Engstler ha detto: "Purtroppo, i risultati con cui abbiamo concluso la giornata non riflettono il potenziale che il team ha dimostrato nel suo primo weekend con la Civic Type R TCR".



"Attila ha guidato molto bene nella gara di apertura e solo fattori al di fuori del suo controllo hanno impedito un risultato molto bello. Il contatto che lo ha costretto a rientrare ai box ha purtroppo comportato un aggravio di lavoro per i meccanici, che però hanno fatto un ottimo lavoro per avere la vettura in buone condizioni per Gara 2, il che rende ancora più deludente l'incidente alla partenza. Tuttavia, ha dimostrato lo spirito combattivo della squadra per portare a casa la macchina e ottenere punti, e la rimonta di Tiago fino al 10° posto ci ha permesso di ottenere almeno un po' di ricompensa".

