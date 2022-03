Discovery Sports Events, promoter del WTCR − FIA World Touring Car Cup, festeggia il 60° compleanno di Gabriele Tarquini annunciando il ritiro del #3 da lui utilizzato.

Dopo aver vinto il FIA World Touring Car Championship, l'abruzzese si è imposto nella massima serie turismo nel 2018.



Il pilota del BRC Racing Team aveva annunciato l'abbandono dell'attività a tempo pieno in occasione della WTCR Race of Italy del novembre scorso.



"Sono onorato di questa decisione, ringrazio tutti per questo fantastico regalo di compleanno", ha scritto.

