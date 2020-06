Tarquini: “Dopo 350km di corsa è ora di un po’ di golf!”

-

Dopo la sua ospitata a WTCR Fast Talk presented by Goodyear, Gabriele Tarquini è stato intervista da Hyundai Motorsport per la serie Home Shakedown.

Ecco cosa ha detto il Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2018 e portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



Come stai Gabriele?

“Sto bene, per fortuna. Con la mia famiglia abbiamo trascorso questo difficile momento senza problemi".



Sei a casa tua in Italia?

“Sì, con mia moglie e i miei figli. Fortunatamente la nostra casa ha parecchie stanze per consentirci di avere i nostri spazi, i miei ragazzi hanno 14 e 15 anni, studiano su internet e necessitano di camere diverse per parlare coi loro insegnanti".



L'Italia è uno dei primi paesi che ha chiuso, ora com'è la situazione?

“Il primo mese di lockdown è stato difficile muoversi, era tutto chiuso e psicologicamente è stata dura. Dal 18 maggio ci possiamo spostare all'interno della regione e questo ha fatto molta differenza".



Com'è la tua routine di allenamento?

“Negli ultimi due mesi credo di avere corso più o meno per 350km sul tapis roulant, mi stavo cominciando ad annoiare. Ora posso uscire e vivendo vicino alla spiaggia e al mare il posto è molto bello e motivante. Hanno recentemente riaperto il campo da golf, sport che ho scoperto qualche anno fa, non vedo l'ora di ricominciare!"



Cos'altro fai?

“All'inizio mi allenavo in casa anche coi pesi, non è una vera e propria palestra quella che ho, ma sufficiente a tenermi in forma. Poi faccio interviste ogni giorno coi giornalisti italiani, ma passo anche del tempo con la mia famiglia. Non ho l'occasione di stare così tanto a casa, faccio qualche lavoretto e sistemo le cose che ho accumulato negli anni, ma che spesso ho lasciato impilate da qualche parte. C'è roba di 40 anni fa che non ricordavo nemmeno di avere! Per 10 giorni ho catalogato tutto, senza il lockdown non credo ci sarei mai riuscito, invece così ho occupato la maggior parte del tempo".



Sei rimasto in contatto col team?

“Sì, specialmente col Team Manager della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Ogni settimana ci sentiamo e mi chiede come sto. Sono in contatto anche con Andrea Adamo, giusto per capire quando si potrà tornare a correre".



Non ti è venuta voglia di fare gli esports?

“No, non penso facciano per me! Ho guidato al simulatore in passato, ma oggi partirei da zero e sarei lontanissimo dall'essere competitivo. Preferisco concentrarmi sulla vita reale, ho guardato anche i video di 10 anni fa, scoprendo inquadrature nuove. Prima della chiusura non lo facevo molto, ma è utile per imparare qualcosa".



Che messaggio hai per i fan?

“Spero che il peggio sia passato, qui da noi stiamo pian piano ricominciando. Mi auguro che lo sport e la vita normale riprenda presto, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Mi mancano le gare, le auto. Spero di essere di nuovo in pista al più presto".



