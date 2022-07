Il WTCR vola in Italia e la lotta per il titolo è ancora in bilico dopo la recente visita in Portogallo. Dopo aver vinto tre volte nel 2022, lo spagnolo Mikel Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader con 16 punti di vantaggio e alla guida della Hyundai Elantra TCR per il BRC Racing Team, lo spagnolo può contare sulla precedente conoscenza di Vallelunga.

“A Vallelunga ho guidato solo una volta, l’anno scorso con l’ETCR, quindi ho dei bei ricordi, la pista mi piace, credo che per la vettura TCR si adatti molto bene. Quando si ha un ottimo feeling con la macchina è sempre meglio. Quando si è in testa [alla classifica] è sempre positivo. A Vallelunga abbiamo un piccolo vantaggio, ma non tutto può accadere in un solo weekend. Dobbiamo solo continuare a seguire questa linea con buoni risultati, un buon feeling con la macchina, una buona atmosfera di lavoro con la squadra e con tutti”, dice.



Azcona ha sostituito Gabriele Tarquini al fianco di Norbert Michelisz nella formazione BRC per il 2022, dopo che il Cinghiale si è ritirato dalla guida a tempo pieno alla fine della scorsa stagione, al termine di una carriera incredibile che include la vittoria del primo titolo WTCR nel 2018. Ora è Team Manager della squadra di Cherasco.



“Mikel è molto veloce e probabilmente ha iniziato la stagione nel migliore dei modi”, ha detto Tarquini. “Ho spinto Hyundai verso Mikel perché mi fido di lui, ho corso con lui e so che è uno dei migliori piloti, quindi ho spinto molto per avere Mikel in squadra, anche se poi non sapevo che avrei lavorato con il team. Sicuramente se posso dirgli qualcosa dalla mia esperienza lo farò ma, ad essere onesti, non ha bisogno di molto supporto da parte mia perché è un grande”.



L’opinione di Tarquini su Azcona, tuttavia, non è sempre stata così positiva: i due sono noti per il loro passo e il loro stile di guida combattivo. “Il primo impatto con Mikel non è stato molto positivo perché siamo finiti fuori insieme in Ungheria [nel 2019] anche se questo fa parte del gioco e in questa categoria all’inizio è molto facile avere contatti. Ma ricordo la mia ultima vittoria [nel WTCR] l’anno scorso ad Aragón. Mi ha seguito per tutta la gara, ha guidato molto bene ed è stato un avversario molto duro per me”.



Avendo compiuto 60 anni a marzo, Tarquini avrebbe potuto accontentarsi di un ritiro più tranquillo dopo una carriera iniziata nel 1974, ma ha trovato la possibilità di passare alla gestione di una squadra troppo allettante per rifiutarla. “Ad essere sincero, niente è più eccitante che guidare, ma questo nuovo lavoro e far parte della squadra, cercare di trasferire la mia lunga esperienza… a parte il pilota, il secondo posto migliore nella squadra è il lavoro che sto facendo ora”.



Azcona è uno dei cinque piloti che hanno vinto gare WTCR nel 2022 e precede Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) e il Campione in carica Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) nella classifica. Urrutia, Néstor Girolami di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Rob Huff di Zengo Motorsport e Gilles Magnus di Comtoyou Team Audi Sport hanno trionfato anche nel 2022, a sottolineare quanto sia aperto il WTCR.

